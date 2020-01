Agricoltura: Bellanova a Ue, Piemonte in elenco regioni coinvolte da cimice asiatica

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Nella riunione svoltasi ieri a Bruxelles e dedicata all'esame della bozza di regolamento relativa all'emergenza Cimice asiatica, gli Uffici del Mipaaf hanno già argomentato con solide ragioni la necessità di inserire il Piemonte nell'elenco delle Regioni interessate. E questo anche in ragione del fatto che molte Organizzazioni dei produttori riconosciute in Italia hanno un carattere interregionale“. Così la ministra alle Politiche Agricole Teresa Bellanova in una nota.