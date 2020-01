Lavoro: Catalfo, 'Cittadella Inclusione per combattere marginalità sociale'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio a Quarto (Napoli) ho partecipato all’inaugurazione della Cittadella dell’Inclusione, realizzata su iniziativa della Fondazione Regina Pacis. Questo importante progetto si muove lungo due assi che da sempre reputo fondamentali e su cui, come ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, voglio puntare molto: aiutare chi oggi si trova in una situazione di marginalità sociale, con particolare riguardo ai cittadini del Sud e a quelli con disabilità, e investire nella formazione e nell’inserimento lavorativo". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo in un post su Facebook.

Nel 2013, rileva, "nella sua prima esortazione apostolica, Evangelii gaudium, Papa Francesco scrisse che ‘nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita’. Mettere ogni singolo individuo nelle condizioni di costruire un percorso di vita indipendente e, appunto, libero attraverso il lavoro è un nostro dovere morale".

"Grazie alla costante sinergia fra l’azione del Governo e la nascita di strutture d’eccellenza come la Cittadella dell’Inclusione possiamo centrare l’obiettivo, ridando dignità a chi è rimasto indietro", conclude Catalfo.