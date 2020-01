Pa: Dadone incontra Schlagenhauf (Ocse), sinergia sempre più forte

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "È stato davvero un piacere chiudere la mia intensa giornata a Parigi incontrando il vice segretario generale dell’Ocse, lo statunitense Jeffrey Schlagenhauf. È un esperto di politiche di apertura delle amministrazioni, tra cui la comunicazione pubblica, la partecipazione e le strategie di open government. Ma conosce bene e già collabora anche con la nostra Scuola nazionale dell’amministrazione. È sempre più forte la sinergia tra il Dipartimento della Funzione pubblica italiano e l’Ocse, attraverso il Comitato Public Governance, sulle materie della modernizzazione delle Pa, del miglioramento della regolazione, della sostenibilità, della cultura della leadership, dell’etica e delle pari opportunità nel settore pubblico". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone nel corso della sua visita a Parigi.

"Accettando il suo invito per una prossima visita negli Stati Uniti, ho raccontato a Schlagenhauf come stiamo sfruttando le nuove tecnologie per avvicinare la macchina dello Stato alla società civile, per esempio attraverso le consultazioni online, il nostro sforzo sulle semplificazioni e l’impegno che stiamo profondendo per attrarre i giovani migliori verso un'amministrazione sempre più digitale e proiettata nel futuro", concldue Dadone.