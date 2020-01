Prescrizione: Ferri, 'Italia Viva coerente, Pd incomprensibile'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "I parlamentari di Italia Viva sulla prescrizione hanno le stesse idee che ci hanno spinto a votare a favore della Legge Orlando e a votare contro la legge Bonafede. Non siamo 'fenomeni', solo coerenti”. Lo dichiara Cosimo Maria Ferri, componente di Italia Viva in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, rispondendo al parlamentare del Pd che definiva Renzi un “fenomeno” sul tema della prescrizione

“Il Lodo Bonafede Conte sulla prescrizione così com’è non si può votare – spiega, - contiene un errore giuridico ed è una mediazione contro la Costituzione e contro il Patto di New York sui diritti civili”.

“Ora non si comprende perché il Pd non voglia tornare alla legge Orlando, che peraltro ha allungato molto i termini della prescrizione. Chiedo a chi ha votato con noi la riforma del ministro Orlando, con cui ho avuto il piacere di lavorare, e contro quella Bonafede, di non dimenticare le argomentazioni che ci hanno indotto a fare scelte chiare e giuste”, conclude.