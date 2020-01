E.Romagna: Salvini, 'citofono? a sinistra pure se vado in bagno non va bene...'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Il citofono? C'è qualche moralista di sinistra che se anche vado in bagno non va bene... con tutto il rispetto per quello che dicono Fabio Volo e gli altri, io ascolto quella mamma che ha perso un figlio per droga". Lo dice Matteo Salvini in diretta su Radio Radio da Bibbiano.