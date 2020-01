Unilever: in primi mesi 2020 chiudono altre 3 gelaterie Grom dopo 4 nel 2019

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Cambio di strategia per Grom. Per i gelati 'come una volta', lanciati nel 2003 da Guido Martinetti e Federico Grom e poi acquisita nel 2015 da Unilever, si prevedono nuove chiusure di negozi. Dopo le 4 gelaterie del 2019, l'azienda alla chiusura di altre 3 nel primo trimestre del 2020. Una decisione che arriva a fronte di "un’evoluzione del modello di business e una visione proiettata sul medio e lungo periodo, che tiene conto di nuove opportunità, di nuovi canali e di nuovi modelli di acquisto e consumo: alle gelaterie – che diventano così il cuore di un ecosistema - Grom affianca il canale “on the go” con smart format come chioschi o biciclette gelato, la Gdo, i bar e il canale direct to consumer", spiega Unilever in una nota.