Fisco: pressing Gualtieri per dl cuneo in Cdm, tempi stretti per ok già stasera**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Pressing del Mef per portare il dl sul cuneo fiscale nel Cdm in programma stasera alle 21. Non è escluso infatti, come anticipato dall'Adnkronos, che il decreto possa approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri già questa sera. Ma la strada è in salita, perché, viene spiegato, i tempi sono strettissimi per un disco verde che arrivi in serata, ad appena sei giorni dall'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. Anche se, garantiscono le stesse fonti, l'intesa c'è e il testo, messo a punto dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, è praticamente chiuso.