Sanità: nuovo laboratorio di Imaging all'Ismett di Palermo (3)

(Adnkronos) - "Potranno essere svelate informazioni sempre più preziose non solo sulle patologie gravi come le neoplasie, ma anche sulla previsione di risposta dei pazienti al trattamento terapeutico cui sono sottoposti - spiega il direttore dell'Ismett Angelo Luca - Ciò, in futuro, potrà permettere di indicare nuovi approcci clinici personalizzati su gruppi di pazienti o individuare nuove cure o metodiche di prevenzione”.

La nuova frontiera della medicina è proprio passare da terapie uguali per tutti a percorsi di cura indicati per gruppi sempre più ristretti di pazienti, dando maggiori possibilità di guarigione ed evitando trattamenti inutili che espongono i pazienti a rischi non giustificati e inutilmente aumentano i costi delle cure. Il progetto avrà il pieno supporto di Upmc che all’Hillman Cancer Center di Pittsburgh ha già realizzato una piattaforma di Big Data per la Business intelligence e la ricerca.