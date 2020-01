Banche: Cisal, 'licenziamenti banca Igea inaccettabili'

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - "I licenziamenti alla Banca Igea sono inaccettabili: sosteniamo la loro battaglia e quella della Fabi. Per questo anche la Cisal scenderà in piazza insieme per fermare questo scempio. Se fosse confermata l’intenzione dell’istituto di licenziare dei dipendenti a tempo indeterminato per fare spazio ad altro personale, in barba a ogni regola, sarebbe un’operazione da contrastare con ogni mezzo". Così Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal annunciano la partecipazione del sindacato alla manifestazione che si terrà a Palermo lunedì 27 gennaio, dalle 10.30 alle 12 in via Principe di Villafranca.