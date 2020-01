Naval Group: Les Echos, verso nomina Pommellet Ceo, sostituirà Guillou

Parigi, 23 gen. (Adnkronos) - Pierre Eric Pommellet, senior executive e Coo di Thales, dovrebbe essere nominato alla guida di Naval Group. Dovrebbe sostituire Hervé Guillou che compierà 65 anni alla fine del mese di marzo e andrà quindi in pensione. A rivelarlo è 'Les Echos' sottolineando che il prossimo Cda del gruppo, che si riunirà il 20 febbraio, dovrebbe annunciare la decisione. "Lo Stato francese, azionista di Naval Group con una quota del 65%, ha scelto di nominare Pierre Eric Pommellet", 55 anni, sottolinea il quotidiano economico francese.

"Nonostante Guillou avesse proposto una soluzione di transizione, prendendo un incarico di presidente non esecutivo, in modo da accompagnare lo sviluppo della joint venture con Fincantieri", sottolinea 'Les Echos', il Governo avrebbe scelto "una soluzione netta e chiara" nominando un solo Ceo in modo da potere programma una strategia di lungo termine.