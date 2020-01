Indra: entra in indice Bloomberg su parità di genere (2)

(Adnkronos) - Il riconoscimento arriva per Indra a pochi giorni dall’evento 'Donne in Ict - Superare il divario di genere per crescere e innovare' organizzato da Anitec – Assinform e che si terrà a Milano il prossimo 30 gennaio, a cui la società parteciperà con la Responsabile HR in Italia Roberta Ficorella.

"La digitalizzazione è una grande opportunità per progredire in termini di uguaglianza: le donne devono guidare il cambiamento culturale, necessario affinché la trasformazione digitale raggiunga il suo pieno potenziale. In Indra contiamo sul potere delle donne di migliorare la società attraverso la tecnologia. Ecco perché scommettiamo su di loro e ci impegniamo con iniziative che le attraggano verso il settore tecnologico - tra quelli che offrono maggiori opportunità di lavoro e che hanno il maggiore impatto sulla società – e che ne valutino il talento, mirando a creare referenti femminili e contribuendo ad abbattere i pregiudizi", ha spiegato Roberta Ficorella.