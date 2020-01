Palermo: morte Giovanni Ferro, il cordoglio dell'Arci Sicilia

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - "Giovanni è stato un amico, un insegnante, un ispiratore. Ci ha insegnato che fare associazionismo e fare politica non erano due concetti separati, ma due modi per fare comunità. Mancherà a tutti noi". Così il presidente di Arci Sicilia Salvo Lipari ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giovanni Ferro, ex assessore della giunta orlandiana e deputato regionale.