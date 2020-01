Sicilia: Anci, 'precarietà infrastrutture condanna isola a sottosviluppo' (3)

(Adnkronos) - Per Orlando è necessaria "una strategia complessiva di riforma del trasporto pubblico locale che assicuri ai cittadini il trasporto urbano e ai Comuni siciliani collegamenti efficienti. Le condizioni precarie del sistema dei trasporti in Sicilia - conclude - incidono sulla stessa possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza più elementari e, considerato che in molti comuni gli ospedali più vicini si trovano a distanze proibitive, limitano, in concreto, lo stesso diritto alla salute".