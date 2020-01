Giorgia, la ragazza con la chemio che si occupa di diritti umani

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - "La malattia fa parte di me, ma non voglio diventare quella che racconta il suo tumore...". Giorgia Butera, sociologa palermitana della comunicazione, scrittrice ed advocacy, è Presidente di Mete Onlus, ama andare dritto al punto. La scorsa estate ha scoperto di avere un tumore, aggressivo. Dopo i primi esami, i controlli, la prima operazione. E dopo poche settimane, una seconda operazione. Più di dieci ore sotto i ferri. Adesso la radioterapia e la chemioterapia. Qualche anno fa, dopo un brutto incidente, è stata costretta e restare per quasi due anni a letto. Ma lei non si è mai fermata. Continua ad occuparsi, come fa da anni, di diritti umani. Ha ideato il progetto "Sono una bambina, non una sposa", lotta contro il turismo sessuale, ha partecipato al World Social forum di Montreal, solo per citare alcuni dei suoi progetti. Lavora su una rassegna sui diritti umani, unendo anche le arti varie ai diritti umani. Così, armata di stampelle, non ha voluto mancare di recente allo spettacolo inserito nell’evento 'Nasrin Sotoudeh avvocato a tutti i costi', parte di Woman’s freedom Iran, promosso proprio da Mete onlus.

"Mi rendo conto che ci sono professionalità importanti che sanno raccontare i diritti umani attraverso lo spettacolo, ne faremo tesoro ​- racconta Giorgia Butera all'Adnkronos - Se c'è un modo per avvicinare la gente ai diritti umani è quello di raccontarlo attraverso le arti visive, diventa un linguaggio più facile". ​Poi, inevitabilmente, l'argomento torna sul tumore. "La malattia fa parte di me, io so che quando ho la chemio non potrò fare molto - spiega - ma non mi preoccupo. So che svegliandomi posso avere bisogno delle stampelle, però non mi abbatto. Anzi mi dà la forza per reagire.

Adesso Giorgia sta lavorando a due campagne di prevenzione. "Una con i farmacisti - spiega Butera con gli occhi che brillano - Stiamo lavorando a questa campagna con enorme diffusione, la porteremo anche alle comunità straniere e sicuramente alle detenute perché non c'è molta attenzione nelle carceri ma anche nelle comunità straniere. In questi mesi, io ho lavorato per questo".