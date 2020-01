Sicilia: M5S, 'ddl esercizio provvisorio impresentabile'

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - “Impresentabile era prima, impresentabile è rimasto dopo. Il governo, forse, avrebbe fatto meglio a rimanere in bagno. Poteva approfittarne per darsi una rinfrescata e, perché no, tentare di schiarirsi le idee che si confermano sempre più confuse, visto ciò che ha ripresentato in Aula". Così i deputati del M5S all’Ars commenta il ddl sull’esercizio provvisorio approvato da Sala d'Ercole con il voto contrario del Movimento.

"Il disegno di legge - afferma il capogruppo Giorgio Pasqua - è pieno di norme estranee all’esercizio provvisorio. Questo metodo di lavoro, che crea confusione in Aula e nei bilanci, è totalmente sbagliato, come ha avuto modo di rilevare la Corte dei Conti che ha bacchettato pesantemente il governo".