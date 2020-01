Cannabis: comitato Esistono i diritti, 'ripartiamo da 1 per arrivare a 10' (2)

(Adnkronos) - E gli obiettivi ancora da raggiungere per il Comitato non sono pochi. Innanzi tutto l'ampliamento del numero di patologie per cui è prevista la gratuità della cannabis terapeutica. "La domanda di questi prodotti è in continua crescita - afferma Mangano - e purtroppo c'è anche un problema di formazione dei medici, soprattutto quelli di base, che non sanno utilizzare questi preparati e che quindi non propongono al paziente come cura".

A questo si aggiunge la scarsa offerta sul mercato. "In Italia la cannabis è coltivata solo dall'Istituto farmaceutico militare o viene comprata dall'estero, in particolare dall'Olanda, con un chiaro incremento dei costi - spiega il vice presidente di 'Esistono i diritti' - Ministero e assessorati regionali sostengono che l'offerta sia corrispondente alla domanda, ma non è così. Ci sono tanti casi di malati che sono costretti a ricorrere agli spacciatori proprio per la difficoltà a reperire i cannabinoidi". Fra gli obiettivi del Comitato quello di portare il tema della coltivazione della cannabis in conferenza Stato-Regioni, perché "è un problema che non riguarda solo la Sicilia".