Shoah: tessera Mosaico Palermo all'artista Gunter Demnig

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito oggi, a Villa Niscemi, la Tessera preziosa del Mosaico Palermo all'artista tedesco Gunter Demnig da cui è partita l'iniziativa 'Pietre d’inciampo', in memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.

"Demnig - ha dichiarato Orlando - è da anni un attivo e sensibile costruttore di memoria, di quella memoria che non è mero ricordo ma concreta costruzione di conoscenza e cultura, costruzione di un futuro nel quale certe barbarie e certi orrori non abbiano a ripetersi. Un futuro nel quale il ricordo delle vittime non è fredda e vuota commemorazione".