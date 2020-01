Arte: nasce piattaforma per investire in opere anche comprando piccole quote

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Se acquistare un'opera d'arte è proibitivo per la stragrande maggioranza della popolazione, diventarne un piccolo socio potrebbe essere una soluzione. E' la visione che ha guidato la nascita di Art Share, la prima piattaforma online che consente di collezionare arte acquistando anche solo quote minoritarie di un dipinto o di una scultura. Il sito, che debutterà tra due giorni, venerdì 24 gennaio, in concomitanza con Arte Fiera di Bologna, è un'idea del gallerista Claudio Poleschi e di Maurizio Fontanini, consulente legale e finanziario. I "provocatori di un nuovo collezionismo", come si definiscono, hanno pensato a una modalità del tutto inedita (e democratica) di concepire e realizzare un acquisto in arte.

Il sito, tra l'altro, non sarà solo un marketplace digitale, ma un gruppo di curatori e critici d’arte, coordinati da Fabio Cavallucci, collaboreranno con i fondatori per farne uno spazio di informazione dedicata agli sviluppi del sistema economico dell’arte. Sulla piattaforma, artsharesales.com, si potranno acquistare piccole o grandi quote d’investimento di un'opera d'arte diventandone comproprietari e beneficiando della sua crescita di valore.

Si parte da un valore minimo di 100 euro, con aspettative di rivalutazione che possono arrivare fino al 15% in più al momento della vendita sul mercato. L’opera resterà disponibile per un periodo variabile e, una volta venduta, il ricavato sarà distribuito tra gli investitori in base alle quote possedute.