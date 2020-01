Arte: nasce piattaforma per investire in opere anche comprando piccole quote (2)

(Adnkronos) - Art Share, che dà anche la possibilità di acquistare un'opera intera, metterà a disposizione una selezione di lavori tra dipinti, installazioni, sculture, incisioni, edizioni e altro, scelti per la loro qualità, ma anche in base a criteri commerciali, come la prospettiva di incremento di valore e di aspettativa di vendita.

Si passerà da 'old masters' come Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Pablo Picasso, Andy Warhol, ai più recenti e già storicizzati Pierpaolo Calzolari, Christo, Mario Merz, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Ettore Spalletti; da artisti con una storia significativa pronti a essere rilanciati, come Georges Mathieu o Giuseppe Uncini, ai contemporanei Stefano Arienti, Vittorio Corsini, Vedovamazzei, insieme a giovani promesse selezionate seguendo criteri di qualità. Negli ultimi anni, c'è stato un aumento di interesse per le opere d’arte come beni rifugio nel campo degli investimenti finanziari su beni mobili. I fondi di investimento e le banche - da sempre grandi collezionisti - hanno ormai in pianta stabile, nelle loro strutture, consulenti esperti nel campo delle arti visive a disposizione dei clienti.

Art Share è un progetto di Art Shares S.r.l., società della Repubblica di San Marino che ha da subito ottenuto il riconoscimento di start-up innovativa: una combinazione favorevole che implica costi agevolati e benefici fiscali. Da qui, la possibilità di proporre le opere a prezzi interessanti.