Lega: Salvini, 'tornerò a Pilastro, aspetto solidarietà Fabio Volo a mamma'

Roma, 22, gen. (Adnkronos) - "Tornerò al Pilastro a Bologna per dare voce alle mamme coraggio. Oggi qualche delinquente ha danneggiato la macchina del marito di quella signora. Aspetto la reazione sdegnata di Fabio Volo, di Fedez, di Bonaccini, indignati per una citofonata di Matteo Salvini. E quando invece qualche, evidentemente spacciatore, qualche tizio o qualche persona per bene che non gradisce che si vada a disturbare gli spacciatori danneggia la macchina di una mamma che ha perso il figlio per overdose e che da anni è in prima linea contro la droga e contro la morte, aspetto le reazioni indignate". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.