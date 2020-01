Auto: Manley (Acea), 'nel 2020 vendite Ue -2%'**

Bruxelles, 22 gen. (Adnkronos) - L'Acea, l'associazione delle case automobilistiche europee, prevede per il 2020 un calo del "due per cento" delle vendite di autoveicoli per passeggeri nell'Ue rispetto all'anno precedente, "il primo calo in sette anni". Lo dice il presidente dell'associazione Michael Manley, Ceo di Fca, in conferenza stampa a Bruxelles.