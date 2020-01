Prescrizione: Zingaretti, 'Iv? Pd è per trovare sintesi con alleati'

La gestualità di Di Maio, si dimette e si toglie la cravatta

Roma, 22 gen. (askanews) - "Gianroberto Casaleggio, per tutti gli anni in cui l'ho conosciuto mi ha fatto un solo e unico regalo: il libro "L'Elogio della cravatta", e mi propose di approfondire il significato del tipo di nodo, perché anche quello è comunicazione. Per me ha rappresentato sempre un modo per onorare la serietà delle istituzioni della Repubblica, quindi nel ringraziarvi...me la ...