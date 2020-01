Milano: alla Statale tornano a studenti spazi sgomberati a dicembre (2)

(Adnkronos) - Oltre alle associazioni, cooperative, liste e gruppi di studenti accreditati, "si è ritenuto corretto ed opportuno tener conto anche delle esigenze di forme più estemporanee di aggregazione, di gruppi autogestiti ai quali garantire adeguati spazi di ritrovo, naturalmente a condizione dell’impegno all’osservanza di minime regole di comportamento, alla gestione condivisa degli spazi e al rispetto dei luoghi dati in concessione", aggiunge ancora la nota dell'università.

Per quanto riguarda le due aule da riassegnare, in entrambe sarà predisposto un sistema nominativo di prenotazione dell’aula, che potrà essere utilizzato unicamente da studenti iscritti all’Ateneo e con una serie di regole, tra cui "il divieto di arrecare disturbo alla quiete dei luoghi di studio e lavoro e di interferire con le attività didattiche, la custodia e conservazione di tutti i beni e gli arredi messi a disposizione dall’Ateneo, il riconoscimento del ruolo dell’amministrazione nelle verifiche del corretto uso dei locali".

Sono allo studio anche provvedimenti per rispondere ad altri tipi di istanze degli studenti, come quello relativo alle religioni professate. A questo proposito, in risposta a un’istanza di concessione di luoghi di riflessione e culto multiconfessionale avanzata dalle rappresentanze studentesche partecipanti all’Osservatorio per il diritto allo studio, l’Amministrazione ha provveduto ad identificare tre nuovi locali che verranno aperti entro il mese di febbraio 2020: in Via Celoria, in Via Santa Sofia e in piazza Indro Montanelli, nella sede di Sesto San Giovanni.