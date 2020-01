Expo 2020: Marano (M5S), 'Sicilia in forte ritardo, governo non ha nulla di pronto'

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Siamo a gennaio e ancora la Regione, per un evento mondiale come Expo Dubai 2020, non ha nulla di pronto. Non c'è un piano strategico di presenza della Regione siciliana, non c'è nulla di concreto se non qualche aleatoria linea di indirizzo. È davvero sconcertate sapere, soltanto dopo una mia interrogazione a cui il governo regionale ha risposto con estremo ritardo, che per un evento come Expo non vi sia nulla di definito". Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano punta il dito contro il governo regionale e i ritardi per il coinvolgimento delle aziende isolane ad Expo Dubai 2020 che prenderà il via il prossimo 20 ottobre.

"Si tratta di una vetrina straordinaria su cui il governo nazionale ha investito in maniera decisa con il padiglione Italia - aggiunge - La Sicilia dovrebbe giocare a Dubai, per via delle sue numerose eccellenze agroalimentari, culturali e imprenditoriali, un ruolo di primo piano per promuovere aziende e turismo. Non vorremmo trovarci, al di là dei proclami sbandierati dalla giunta Musumeci, dinanzi all'ennesima occasione persa per la Sicilia e gli imprenditori isolani che avrebbero bisogno, in questa occasione più che mai, di un supporto preciso e metodico da parte della Regione".