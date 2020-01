Petrolio: Up, in primi 11 mesi 2019 importazioni greggio in Italia +1,6%

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Nei primi undici mesi 2019 le importazioni di greggio in Italia sono salite dell’1,6%. E' quanto emerge dagli aggiornamenti dell'Unione Petrolifera. Forti riduzioni si sono registrate per gli arrivi dal Medio Oriente (-25,5%) e notevole crescita per gli arrivi da Africa (+18,6%), Mare del Nord e soprattutto Ex- Urss (+21,5%).

Primo paese fornitore dell'Italia è l'Iraq con 11,437 milioni di tonnellate, +42,4% rispetto al 2018 (incidenza del paese è del 19,9%). Seguono l'Azebaijan con un'incidenza del 17,3% e 9,935 mln di tonnellate (-7,9% rispetto al 2018) e la Russia con 8,58 mln di tonnellate e un'incidenza del 14,9% (+72,7%). Dalla Libia proviene il 12% del greggio importato con 6,962 mln di tonnellate (+20,6% rispetto al 2018).