Bnl: distribuisce in Italia BlackRock Private Equity Opportunities Eltif (2)

(Adnkronos) - "Nel quadro del nostro sforzo continuo di innovazione per poter meglio rispondere alle esigenze dei clienti, quest‘offerta permette di diversificare i portafogli nell’attuale contesto di tassi bassi o addirittura negativi. Il fondo permette infatti di accedere a strategie attraenti, de-correlate da attivi tradizionali, con un’aspettativa di rendimenti elevati a fronte di un rischio di perdita in capitale, agevolando il finanziamento di investimenti in aziende non quotate", sottolinea Manuela Maccia, Direttore Investimenti e Prodotti di Bnl-Bnp Paribas Private Banking e Wealth Management.

"A seguito degli ottimi risultati avuti in Francia, siamo molto lieti di estendere la collaborazione con Bnl-Bnp Paribas Private Banking anche al mercato italiano", aggiunge Giovanni Sandri, County Head BlackRock Italia. L’Eltif è uno strumento che può assumere un ruolo importante nel mondo del Wealth Management aiutando gli investitori a diversificare maggiormente i loro investimenti ottenendo portafogli più resilienti nel lungo periodo".