Regionali: Zingaretti chiude domani in Emilia e venerdì in Calabria (2)

(Adnkronos) - Alle 21 il segretario del Pd parteciperà ad una manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd emiliano con Stefano Bonaccini a Bologna presso il circolo ARCI Benassi in viale Sergio Cavina 4. Venerdì 24 gennaio Zingaretti sarà in Calabria dove alle ore 15.30 farà tappa all’Università della Calabria (Rende) per un incontro con gli studenti ed il Rettore e alle ore 18 a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale con Pippo Callipo. Lo rende noto l’ufficio stampa del Pd.