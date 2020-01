Pa: Dfp, in 2019 70 'furbetti cartellino' licenziati, erano 55 in 2018'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Ben 143 procedimenti disciplinari hanno riguardato la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza, i cosiddetti 'furbetti del cartellino', e 70 si sono conclusi con il licenziamento (contro i 55 del 2018), mentre 45 con altro provvedimento, 24 sono sospesi per procedimento penale e quattro sono tuttora in corso. Lo riportano i dati pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, nella sezione dedicata all’attività dell’Ispettorato.