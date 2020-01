E.Romagna: Pd, 'solidarietà a Bonaccini e Caritas per scritte offensive'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà alla Caritas e a Stefano Bonaccini per le scritte offensive comparse ieri notte a Bologna. Parole vili hanno lordato il portone di ingresso del centro di ascolto della Caritas: siamo e saremo sempre al loro fianco e di quanti dedicano la propria vita ad aiutare gli ultimi e gli indifesi, bersaglio preferito di razzisti e xenofobi". Lo dice Stefano Vaccari della segreteria Pd.

"A Stefano possiamo solo ribadire il nostro sostegno incondizionato, consci che si tratta dell'ennesimo brutto episodio di una campagna elettorale che ha visto il leader della Lega e i suoi alleati impegnati costantemente ad alimentare un clima di paura e di odio sul web e nelle piazze, per coprire la totale assenza di idee e proposte. Noi ci batteremo sempre contro qualsiasi forma di odio, razzismo e intolleranza continuando a sostenere i valori e la cultura sociale che hanno fatto dell'Emilia Romagna una delle Regioni più avanzate non solo in Italia ma anche in Europa".