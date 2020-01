G8: scrittore Vuillard, 'mandato arresto europeo va riformato, caso Vecchi lo dimostra' (3)

(Adnkronos) - Dopo che a dicembre la Corte di Cassazione in Francia ha annullato, a dicembre, la decisione della Corte di Appello di Rennes del 15 novembre di scarcerazione di Vecchi si è in attesa della prossima udienza sul caso. Ora toccherà alla Corte di Appello di Angers, nella Valle della Loira, pronunciarsi sul caso del no global italiano latitante da 8 anni e che era ricercato per i fatti del G8 di Genova del 2001.

Vecchi era stato condannato, con sentenza resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 13 luglio 2012, alla pena di 11 anni e 6 mesi per le violenze verificatesi durante il G8 di Genova. Aveva inoltre riportato una condanna a 4 anni di reclusione per alcuni scontri che hanno avuto luogo in occasione di una manifestazione antifascista a Milano nel marzo del 2006.

"Vecchi non deve essere estradato in Italia. La sua condanna è sproporzionata e la procedura nei suo confronti è stata sleale visto che era oggetto di due Mae di cui uno per la condanna di Milano che ha già scontato", sottolinea Vuillard.