Scuola: Eni con Anp avvia programma incontri su sostenibilità per formazione docenti

Roma, 21 gen.(Adnkronos) - Eni e l'Associazione Nazionale Presidi organizzeranno da oggi e in tutta Italia dei seminari sulle tematiche ambientali, per affiancare le scuole e formare i docenti supportandone la capacità progettuale. E' quanto emerge dal programma congiunto di incontri sui temi della sostenibilità ambientale dedicato alle scuole italiane che è stato presentato nella sede di Eni a Roma dal presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp), Antonello Giannelli e il Chief Services & Stakeholder Relations Officer Eni, Claudio Granata.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di formare il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che, dall’anno scolastico 2020/2021, avrà nei programmi scolastici l’educazione civica come materia di studio obbligatoria, con la necessità di svolgere in classe 33 ore complessive di lezione. I programmi faranno riferimento all’articolo 2 della legge 92/2019, che recita: "l’Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona".

L’esperienza di Eni nell’ambito della sostenibilità ambientale consentirà di fornire informazioni e percorsi di approfondimento aggiornati e puntuali; l’Anp, tramite le proprie strutture presenti su tutto il territorio nazionale, sarà in grado di raggiungere in maniera capillare le scuole di ogni ordine e grado.