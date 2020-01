Almirante: presidente Consiglio Comunale Verona,'qualcuno ha nostalgia guerra fredda'

Veroba, 21 gen. (Adnkronos) - "Sono allucinato da questa iniziativa, sembra che qualcuno abbia ancora nostalgia della guerra fredda". Così il presidente del Consiglio Comunale di Verona, Ciro Maschio (FdI)) commenta all'Adnkronos la lettera aperta che l'Associaziome 'La città che sale' ha consegnato al Prefetto di Verona Donato Cafagna, per invitarlo a non autorizzare la recente delibera avanzata dalla Giunta comunale di Verona di intitolare una strada cittadina al segretario dell'Msi Giorgio Almirante.

"Via Almirante esiste in tante città e in tanti Comuni d'Italia - sottolinea - il Consiglio comunale di Verona, democraticamente eletto - e che ha appena votato per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre - ha ampiamente discusso e a suo tempo votato una proposta per Via Almirante assolutamente legittima".

"La figura del segretario del Msi e il ruolo da lui avuto nel Parlamento italiano dal dopoguerra in poi è stato riconosciuto e ricordato anche dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ", ricorda l'esponente del FdI che quindi assicura che su "Via Giorgio Almirante non si torna indietro, non c'è alcun motivo per farlo".