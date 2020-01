Internet: Clegg, ‘sì a nuove regole , collaboriamo su portabilità dati’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Ad Internet servono nuove regole, su questo concordiamo tutti; noi le vogliamo così come i legislatori europei le vogliono, quindi mettiamoci al lavoro". E’ l’auspicio che arriva dal vicepresidente Global Affair e Communication Facebook Nick Clegg che indica come una delle aree principali in cui collaborare con la Ue sia quella della portabilità dei dati. "Dobbiamo poter consentire alle persone di trasferire i propri dati da una piattaforma ad una altra, concorrente", avverte.

A giudizio di Clegg, che prima di approdare a Facebook è stato vicepremier britannico, "è del tutto possibile che il prossimo gigante dell’high-tech possa emergere in Europa specialmente se i legislatori si focalizzano sul creare le condizioni perché questo avvenga". E a tale riguardo i decisori europei innanzitutto "devono completare il grande progetto del mercato unico digitale", dice.