Università: M5S, 'sosteniamo impegni Conte con convinzione'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Oggi all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Firenze il presidente Conte ha espresso concetti molto importanti, che si inseriscono a pieno nel solco dell'idea e del programma del Movimento 5 Stelle sull'università e sulla ricerca". Così in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione.

"Concordiamo sulla necessità di varare un piano strutturale di riforme, che sappia guardare al lungo periodo, e che sia in grado tanto di fermare la fuga di cervelli italiani all'estero quanto di attrarre eccellenze straniere in Italia. Si tratta di una priorità ineludibile, perché la crescita del paese è direttamente correlata con gli investimenti in ricerca. Più ricerca significa più sviluppo e più benessere per tutti. L'immissione poi di 1600 nuovi ricercatori è una misura che le persone che lavorano nelle Università e negli Enti di ricerca attendono da anni. Si tratta di impegni concreti che sosteniamo con convinzione, perché vanno nel senso di rimettere la ricerca scientifica al centro di ogni strategia per il progresso del Paese", concludono.