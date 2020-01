Air France-Klm: portavoce, in questa fase non interessata a rilevare quota Malaysia

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Air France - Klm era stata precedentemente in contatto con gli azionisti di Malaysia Airlines ma in questa fase il gruppo non è attualmente nella partita che riguarda il processo di vendita di Malaysia Airlines". Così all'Adnkronos un portavoce di Air France - Klm in merito alle voci circolate circa un'offerta presentata dal gruppo franco-olandese per rilevare il 49% del capitale sociale di Malaysia Airlines nell'ambito di una gara lanciata dal governo malese. "Air France-Klm - spiega - continua a studiare le opportunità di investimento globali per il suo obiettivo strategico di essere un partecipante attivo ma pragmatico al consolidamento del settore, come presentato alla sua Giornata degli investitori nel novembre 2019".