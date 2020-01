Davos: attivisti per il clima marciano verso Forum Wef

Coira, 21 gen. (Adnkronos/Ats) - Gli attivisti per il clima marciano su Davos: la terza tappa della camminata cominciata domenica a Landquart verso la località alpina distante una quarantina di chilometri è partita. Vi partecipano circa 600 persone, ha indicato l'alleanza chiamata Strike Wef. L'intenzione è poi di manifestare alle 15.00 a Davos. Le autorità hanno autorizzato solo le prime due tappe della marcia: la terza no, per mantenere libera la strada cantonale. Gli attivisti ricorrono quindi ai sentieri.