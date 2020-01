Ubs: cede 51,1% di Fondcenter a Deutsche Borse

Zurigo, 21 gen. (Adnkronos/Ats) - Il gruppo bancario svizzero Ubs vende il 51,2% di 'Ubs Fondcenter', la sua piattaforma B2B per la transazione di fondi, a Clearstream, controllata di Deutsche Börse attiva nei servizi post-negoziazione. Al termine dell'operazione la piattaforma della maggiore banca elvetica, una controllata di Ubs Asset Management, sarà unita con le attività di Clearstream Fund Desk, si legge in un comunicato diramato oggi. In tal modo nasce "una delle due maggiori piattaforme B2B per la transazione di fondi con presenza in Europa, Svizzera e Asia".

La nuova piattaforma, che si chiamerà Fondcenter, metterà in contatto circa 340 distributori con oltre 450 fund manager e più di 75.000 fondi d'investimento e categorie di titoli a livello globale. I patrimoni amministrati si aggireranno sui 230 miliardi di dollari.

La vendita, che deve ancora essere avallata dalle autorità competenti, dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà dell'anno, verosimilmente nel terzo trimestre. La transazione comporta per Ubs un utile dopo le imposte di circa 600 milioni di dollari. Il coefficiente patrimoniale CET1 dovrebbe inoltre salire di circa 400 milioni.