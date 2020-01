Cultura: Conte, 'sì a Museo lingua italiana, Firenze sede ideale'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Desidero però anche fare mia l’istanza di un gruppo di studiosi che, interpellando il ministro Franceschini, che si è mostrato molto sensibile alla richiesta, domandano da qualche tempo la creazione di un Museo della lingua italiana: grande, ricco e tecnologico come quelli dedicati ad altre lingue di cultura. Penso che la sede migliore sia proprio Firenze". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze, e raccogliendo un lungo applauso dei presenti.

"So il ministro Franceschini ne ha già parlato al Sindaco Nardella e sarebbe bello ritrovarsi qui per l'inaugurazione - dice il presidente del Consiglio - di un museo che celebri e insegni la storia dell’italiano che, come ogni lingua, è lo specchio della società che la parla e, al contempo, tesoro depositato dalle generazioni che, prima di noi, l’hanno parlata. Essa è veramente un’eredità".

"Mi auguro - ha proseguito il presidente del Consiglio ricordando la recente istituzione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, denominata Dantedì, da celebrarsi il 25 marzo di ogni anno - che la proposta del Museo della lingua trovi accoglienza presso tutte le istituzioni che possono sostenerla e che il settecentesimo giubileo di questa Università si saldi con la celebrazione della nostra lingua come bene comune".