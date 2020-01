Zalando: spedisce primo pacco da nuovo centro logistico di Nagarole Rocca (2)

(Adnkronos) - Per Zalando l'Italia, rileva Vola, "è un mercato attrattivo, con clienti molto fidelizzati e un segmento online in rapida crescita. Potendo contare su un concetto di intralogistica avanzata e sulla forza del team del nostro partner Fiege siamo in grado di guidare la soddisfazione del cliente con i migliori servizi della categoria e un ampio assortimento di moda".

"Siamo felici di unire le nostre forze con un partner chiave come Zalando per supportare la crescita della sua rete logistica e per permettere lo sviluppo dell’economia locale tramite la creazione di 1.000 posti di lavoro", sottolinea Alberto Birolini, Managing Director di Fiege Italia. "Lo sviluppo di un progetto così complesso è sempre una grande sfida ed in questo momento il team è ben focalizzato nel garantirne il successo. L’attenzione, in particolare, è rivolta al processo di recruitment, che a questo punto riveste un ruolo chiave", aggiunge.

Dopo la posa della prima pietra a giugno 2018, la costruzione dell'edificio del centro logistico di Nogarole Rocca è stata completata. Le prime operazioni sono iniziate da oggi e il sistema di automazione sarà gradualmente implementato. La superficie, inoltre, comprende spazi di interazione sociale e dedicati allo sport, tra cui alcune aree lounge e un campo da basket. La rete logistica di Zalando continua a svilupparsi di pari passo con la crescita complessiva dell'azienda e l'ambizione di diventare il "Punto di partenza per la moda". Il nuovo sito in Italia si unisce alla rete di Zalando, composta da ben 15 centri logistici in 5 Paesi, 3 dei quali attualmente in fase di costruzione.