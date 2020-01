Università: Conte, 'occorre fare di più, raccolgo critiche' (I)

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La ricerca e l'istruzione sono fattori "decisivi per la crescita economica e il progresso sociale. Con la manovra non siamo riusciti a esprimere questo indirizzo, quindi raccolgo le critiche che sono state formulate. Ma siamo consapevoli che dobbiamo varare un piano strutturale di riforme e interventi significativi, qualche segnale lo abbiamo giù dato pur in una congiuntura molto difficile" ma "occorre un intervento più strutturato, risolutivo e razionale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze.