Governo: Conte, 'restare in politica? Si può fare anche senza avere ruolo'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Quando ho detto che continuerò a fare politica non era nel senso che rivendico un futuro incarico, o addirittura la leadership di un partito o di un movimento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a 'Sono le Venti' su Nove.

"Si può fare politica anche partecipando attivamente, come fanno le persone che vanno in questo momento per strada, partecipando alla vita democratica, al dibattito politico pubblico. Non significa necessariamente avere un incarico dirigenziale o istituzionale di alto livello".