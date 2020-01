Autostrade: Iv presenta emendamento soppressivo concessioni

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Italia Viva ha presentato un emendamento soppressivo all'articolo 35 del decreto Milleproroghe alla Camera. L'articolo in questione disciplina le disposizioni in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade e la gestione ad Anas nel periodo di svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento al nuovo concessionario.