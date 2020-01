E.Romagna: Fratoianni, 'Salvini conferma zero interesse per problemi regione'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Salvini conferma l'interesse pari a zero per la vita e i problemi di chi abita in Emilia Romagna. Dopo le elezioni aveva promesso che si sarebbe trasferito a vivere in Umbria, per fortuna mia e degli altri umbri non mi pare sia accaduto... #Regionali2020 #EmiliaCoraggiosa". Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Leu.