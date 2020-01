Prescrizione: Renzi, 'Pd una volta era partito garantista...'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "No no, io sto con le leggi del governo Renzi e del Ministro della Giustizia che si chiamava Andrea Orlando. Sono altri che hanno cambiato idea". Matteo Renzi risponde così a Povera Patria, in onda stasera alle 23.40 su Rai2.

"Cosa vuol dire? La prescrizione, abolire la prescrizione è il segno del populismo giudiziario che è stato fatto da Bonafede e Salvini. Cioè un anno e mezzo fa questi hanno fatto una legge e hanno abolito la prescrizione, abolendo di fatto lo stato di diritto. Noi -aggiunge Renzi- stiamo chiedendo di tornare alla legge del governo Renzi con Andrea Orlando. Sono altri che stanno andando a rimorchio dei Cinque Stelle e mi dispiace molto perché il Pd una volta era un partito riformista e garantista".