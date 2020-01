Governo: Patuanelli, 'coinvolgerò tutti ministri in piano industriale Italia'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Coinvolgerò tutti i ministri per riscrivere un Piano Industriale per il Paese. Un nuovo piano di sviluppo economico, organico, che metterà nero su bianco i passi da compiere da qui ai prossimi 10 anni, in tutti i settori sui quali intendiamo investire e con i quali vogliamo incidere a livello nazionale e internazionale". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.