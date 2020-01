Titoli Stato: spread apre in area 158 punti base

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Lo spread apre gli scambi in area 158 punti base sul mercato obbligazionario, in calo rispetto allo scorso venerdì, quando il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha terminato la seduta in leggero rialzo a 163 punti base. Il rendimento del Btp decennale scende all'1,35%.