Sanremo: Intergruppo donne, ad apertura Festival Amadeus si scusi

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "All’esordio del Festival, il direttore artistico e conduttore Amadeus si scusi pubblicamente e riaffermi l’impegno della Rai nella lotta alla violenza, alle discriminazioni e ai pregiudizi di genere". Lo chiedono le deputate dell’Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità, che in una nota "stigmatizzano quanto affermato da Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival di Sanremo. Risulta del tutto incomprensibile che – attraverso le parole del direttore artistico e conduttore della più importante manifestazione musicale del Paese – il servizio televisivo pubblico promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso".

"È lo specchio di una cultura secondo cui la donna non deve avere meriti particolari, se non quello di essere di bell’aspetto e di saper stare 'un passo indietro'. E dispiace che, malgrado l’imbarazzo che immaginiamo –e speriamo– da loro stesse provato, le donne presenti alla conferenza stampa in qualità di co-conduttrici non abbiano preso le distanze, né durante né dopo".