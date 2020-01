Sanremo: Malan, 'chi protesta per sessismo Amadeus si occupi di presenza Cally' (2)

(Adnkronos) - "Ma quel contenuto -lamenta ancora Malan- si inserisce benissimo nel mondo disegnato –senza mai prenderne le distanze– da ‘Cally’, dove poliziotto è uguale a infame, dove il furto è l’unico mezzo di riscatto sociale, dove l’ex compagno di scuola diligente che oggi lavora in ufficio è il modello negativo, dove le ragazze sono oggetti senza nome da mandare a casa con le calze rotte, rilevanti solo per il colore dei loro capelli e la loro quantità o per umiliare il loro fidanzato con il ‘porn revenge’, dove whisky e andare a 200 all’ora vanno bene insieme, dove un killer con vent’anni di carcere è un modello".

"Mi chiedo cosa ci faccia uno così in prima serata sul canale principe del servizio pubblico. Pare che venda molto sì. Anche la droga vende molto, ma non sembra il caso di propagandarla con i soldi del canone. Chiederò alla commissione di Vigilanza della Rai -annuncia il senatore di Fi- di occuparsene".