L.elettorale: Gelmini, 'ora proposta centrodestra'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Rispettiamo le decisioni della Corte Costituzionale, anche quando ci appaiono singolari. Attendiamo di leggere le relative motivazioni ma nel frattempo il centro-destra lavori da subito ad una proposta elettorale condivisa che coniughi rappresentanza e governabilità". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"La Corte nelle precedenti sentenze con cui ha scritto le leggi elettorali, ha chiarito già cosa si può e non si può fare. Certamente si può immaginare una legge in cui la coalizione che vince le elezioni poi, stranamente, governi. Sempre che qualcuno non lo ritenga ‘eccessivamente democratico’”.