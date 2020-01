Prescrizione: Orlando a Iv, 'o si tratta o ci si scontra, sbagliato votare con destra' (3)

(Adnkronos) - Fino alla proposta del premier Conte che per il Pd, scrive Orlando, rappresenta "un passo avanti apprezzabile e la condizione per proseguire il confronto". Ovvero la proposta "distinguere tra condanne e assoluzioni (per le quali non si interromperebbe la prescrizione) e prevedere nell’ambito della riforma del processo una sanzione disciplinare legata al singolo procedimento".

Non sembra sia un passo avanti per Iv che ha votato con le opposizioni ieri in commissione Giustizia alla Camera. Per Orlando "un atteggiamento del genere rischierebbe, a nostro avviso, soltanto di offrire alibi per chi non vuole modificare la norma e un immeritato spazio politico alla Lega e ai suoi alleati". "Questo è quello che noi pensiamo. Crediamo che questa linea sia in grado di raggiungere un accettabile punto di equilibrio. Rispettiamo chi ha opinioni diverse dalle nostre ed esigiamo lo stesso rispetto".